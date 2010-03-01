Резко подорожали акции производителей меди

08:50, 01 марта 2010
Фондовый рынок
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На фоне землетрясения в Чили

Крупным ростом котировок акций завершились утренние торги на Гонконгской фондовой бирже.

Лучшие результаты продемонстрировали банки и сырьевые компании из материковой части Китая. В частности, резко подорожали - в среднем на 6% - акции производителей меди. Это обусловлено скачком цен на медь, произошедшем на мировом рынке после разрушительного землетрясения в Чили.

Чили является крупнейшим производителем и экспортером меди, передает ИТАР-ТАСС.

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