Резко подорожали акции производителей меди

Крупным ростом котировок акций завершились утренние торги на Гонконгской фондовой бирже.

Лучшие результаты продемонстрировали банки и сырьевые компании из материковой части Китая. В частности, резко подорожали - в среднем на 6% - акции производителей меди. Это обусловлено скачком цен на медь, произошедшем на мировом рынке после разрушительного землетрясения в Чили.

Чили является крупнейшим производителем и экспортером меди, передает ИТАР-ТАСС.