Эксперт: фондовые рынки выросли на фоне противоречивой статистики

Мировые фондовые рынки в пятницу, 26 февраля, закрылись ростом на фоне разнонаправленной макроэкономической статистики из США и Европы.

Об этом сообщил в комментарии агентству УНИАН стратег компании Astrum Investment Management Константин ЛИТВИН.

Он отметил, что в Германии индекс цен потребителей в феврале подрос на 0,2% - меньше ожидаемых 0,5%. В США рост ВВП в в четвертом квартале 2009 года был пересмотрен в сторону улучшения, с 5,4% до 5,9%, в то время как экономисты в среднем ожидали снижения первоначального показателя. Весь прирост при пересмотре был связан с пополнением складских запасов, поэтому рынок на пересмотр не прореагировал.

По словам стратега, реальные затраты потребителей в США в четвертом квартале выросли на 2,3% - намного больше ожидаемых 1,4% прироста. Помимо этого индекс менеджеров Чикаго по закупкам в феврале вырос до 62,6 пункта, превысив ожидания в 59 пунктов. Индекс настроений потребителей, рассчитываемый Reuters/Michigan, совпал с ожиданиями, зафиксировав значение в 73,6 пункта.

Как считает К.ЛИТВИН, позитивная статистика в пятницу была компенсирована негативными данными с рынка недвижимости США. Продажи вторичной недвижимости в январе упали на 7,2% до 5,05 млн. - намного ниже рыночных ожиданий в 5,5 млн. Данные по продажам вторички повторяют динамику продаж первичной недвижимости, темпы которой в январе упали на 11%. Однако рост нефти все же вывел рынки в положительную зону.

Стратег сообщил, что по итогам торгов 26 февраля индекс DJIA не изменился, закрывшись на уровне 10325 пунктов, индекс S&P 500 подрос на 0,14% до 1104 пунктов. В Европе рынки закрылись более уверенным ростом: индекс DAX вырос на 1,2% до 5598 пунктов, индекс DJ Stoxx 600 прибавил 1%, закрывшись на отметке 245 пунктов.