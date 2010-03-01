Трейдер: сейчас преобладают умеренно оптимистичные настроения

На украинском рынке акций на данный момент преобладают умеренно оптимистичные настроения.

Такое мнение высказала в комментарии агентству УНИАН трейдер инвестиционной компании Phoenix Capital Ирина БАРАБАНОВА.

По ее информации, индекс УБ поднялся сегодня по состоянию на 12:20 на 0,58%, индекс ПФТС также добавил 0,59%. Объем торгов продолжает быть очень низким – 8 млн. грн. на УБ. Все бумаги индексной корзины торгуются в незначительном плюсе. Небольшой интерес инвесторов сейчас наблюдается в бумагах Алчевского меткомбината (+0,46%) и «Азовстали» (+1,07%).

Трейдер отметила, что украинский фондовый рынок сегодня торгуется в зеленой зоне, повторяя динамику торгов на европейских площадках. По ее мнению, причиной для оптимизма послужили ожидания получения Грецией финансовой помощи от стран Еврозоны. Крупнейшие банки Германии рассматривают возможность приобретения греческих облигаций, напомнила И.БАРАБАНОВА. Однако данные сведения пока что не подтверждены официальными заявлениями, подчеркнула она.

Как сообщал УНИАН, индекс ПФТС по итогам торгов в пятницу, 26 февраля, снизился на 0,26% – до 705 пункта. Общий объем торгов составил 107 млн. 170 тыс. грн.

Индекс Украинской биржи повысился на 0,77% – до 1797,63 пункта. Общий объем торгов составил 22 млн. 929 тыс. грн.