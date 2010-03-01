На прошлой неделе котировки кредитно-дефолтных свопов Украины заметно снизились – на 51.8 б.п. (с 980.2 б.п. до 928.4 б.п.). Об этом говорится в переданном УНИАН аналитическом отчете инвестиционной группы "Сократ".

Как отметили в компании, ключевое влияние имели новости с политической арены – успешная инаугурация нового Президента и снижение опасений инвесторов относительно дальнейшей политической дестабилизации. Спрэд между CDS Украины и таких стран, как Аргентина и Венесуэла, расширился до 115 б.п. и 248 б.п. соответственно.

В сегменте суверенных еврооблигаций наблюдалась традиционно достаточно высокая ликвидность и снижение доходности по всей кривой. Так, выпуск Украина-11 снизил доходность на 1,0 п.п. (с 10,3% до 9,3%), аналогичная ситуация и с выпуском Украина-13, который показал падение доходности с 11,2% до 10,2%. Более длинный суверенный выпуск с погашением в 17 году снизил доходность на 0,6 п.п. – с 11,1% до 10,5%.

В сегменте квази-сувереных еврооблигаций торги прошли также при достаточно высокой рыночной активности. Квази-суверенные бумаги дорожали вслед за суверенами. Выпуск НАК Нафтгаз-14 показал падение доходности на 0,8 п.п. – с 11,9% до 11,1%. Падением доходности также отметились бумаги государственного банка Укрэксимбанк, доходность выпуска с погашением в 11 году потеряла 0,7 п.п. (с 12,6% до 11,9%), выпуска с погашением в 16 году 0.3 п.п. (с 11,9% до 11,6%). Доходность еврооблигаций Киев-12 снизилась на 0,3 п.п. и составляет 15,7%.

В сегменте еврооблигаций банковского сектора торги прошли при невысокой торговой активности. Еврооблигации УкрСиббанк-11 сохранили свою доходность в 9,8%, в то время как бумаги ПриватБанка и Альфа-Банка Украина продолжили снижение доходностей. Так, выпуск ПриватБанк-12 показал снижение доходности на 1,2 п.п. (с 15,0% до 13,8%), более длинный выпуск с погашением в 16 году сохранил свою доходность в 14,5%.

В корпоративном сегменте высокая активность была зафиксирована только по выпускам Интерпайп-10 и Азовсталь-11. Несмотря на повышение котировок, доходность бумаг Интерпайп-10 росла ввиду уменьшающейся дюрации, Азовсталь-11 продолжил снижение доходности, на этой неделе – с 13,9% до 13,4%.