В Украине еще есть что «тырить»...

За несколько дней до инаугурации Виктора Януковича правительство, с учетом материалов ГлавКРУ и СБУ, составило список предприятий, в отношении которых могут осуществляться неправомерные действия с целью завладения ими. В него вошли 128 объектов, находящихся в сфере управления различных министерств и ведомств, НАН, Фонда госимущества и Госуправления делами.

Самыми распространенными способами захвата объектов госсобственности, считают в Кабмине, являются: отчуждение госимущества по процедурам банкротства; заключение субъектами хозяйствования государственного сектора экономики невыгодных для государства соглашений, следствием невыполнения которых может быть изъятие имущества этих предприятий; принятие органами управления предприятий решений о передаче имущества в залог, заключение договоров купли-продажи, совместной и инвестиционной деятельности, при использовании государственного имущества; отчуждение земельных участков или их долей; принятие органами местного самоуправления несогласованных в установленном порядке решений относительно передачи в коммунальную собственность государственного имуществ; невозвращение арендованного имущества или его отчуждение.

Чтобы сберечь госимущество в целости и сохранности министерствам, другим уполномоченным органам поручено усилить претензионно-исковую работу. В случае необходимости рекомендуется обращаться в Генеральную прокуратуру, привлекать к работе соответствующие контролирующие и правоохранительные органы.

Хорошая идея, но на самом деле не вызывает сомнений, что правительство, в преддверии смены власти, решило составить список «лакомых кусочков», еще имеющихся в стране. На «всякий случай»… В принципе, как отметил источник в правительстве, это именно те объекты, которые при новом руководстве могут «уплыть» из госсобственности.

В документе содержатся предостережения по поводу попыток незаконного отчуждения имущества в результате санации государственного предприятия "Дирекция Криворожского горно-обогатительного комбината окисленных руд"; невозвращения ЗАО "Крымский Титан" арендованного им имущества целостных комплексов госпредприятий "Вольногорский горно-металлургический комбинат" и "Иршанский горно-обогатительный комбинат", а также отчуждения земельных участков черноморских санаториев и самовольного захвата земельных участков Международного детского центра "Артек".

В списке также Черноморское морское пароходство, спиртзаводы, столичные гостиницы, имущество вузов и угольные предприятия…

Полный список объектов с детальным изложением действий, следствием которых может быть неправомерное завладение госимуществом читайте здесь.

(УНИАН)