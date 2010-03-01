Индекс ПФТС сегодня вырос на 0,32%

Индекс ПФТС по итогам торгов в пятницу, 1 марта, повысился на 0,32% – до 707,29 пункта.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе ПФТС.

Согласно сообщению, общий объем торгов на ПФТС составил 126 млн. 822 тыс. грн.

Индекс Украинской биржи по итогам сегодняшних торгов повысился на 0,28% – до 1802,59 пункта. Общий объем торгов составил 31 млн. 995 тыс. грн.