ГКЦБФР утвердила допэмиссию ПФТС

Государственная комиссия по ценным бумагам и фондовому рынку (ГКЦБФР) утвердила дополнительную эмиссию акций фондовой биржи ПФТС на 16 млн. 10 тыс. грн.

Об этом УНИАН сообщили в ГКЦБФР.

Как сообщал УНИАН, на общем собрании ассоциации «Первая фондовая торговая система» (ПФТС) 24 декабря 2009 года было принято решение утвердить стратегическим инвестором ПФТС Московскую межбанковскую валютную биржу (ММВБ).

Согласно решению собрания, уставный капитал ПФТС был увеличен на 16 млн. грн. – до 32 млн. грн., исключительное право на приобретение акций допэмиссии получила российская биржа ММВБ.