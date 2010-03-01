Из госсобственности может быть незаконно изъят ряд предприятий

В список 128 предприятий, в отношении которых могут быть осуществлены неправомерные действия с целью завладения ими, вошли Черноморское морское пароходство (ЧМП), спиртзаводы, столичные гостиницы, имущество вузов и угольные предприятия.

Полный список предприятий, который имеется в распоряжении УНИАН, с детальным изложением действий, следствием которых может стать незаконное завладение госимуществом, размещен в публикации на сайте «УНИАН-экономика» http://economics.unian.net/rus/detail/38471

Как сообщал УНИАН, 11 февраля т.г. Министерство экономики, с учетом материалов ГлавКРУ и СБУ, сформировало перечень из 128 объектов государственной формы собственности, в отношении которых могут осуществляться неправомерные действия с целью завладения государственной собственностью. При этом сам перечень объектов предоставлен не был.