Эксперт: украинский рынок акций повторил динамику европейских бирж

Украинские фондовые индексы сегодня повторяли динамику торгов на европейских площадках.

Такую точку зрения высказал в комментарии агентству УНИАН старший аналитик инвестиционной компании Phoenix Capital Андрей НЕСТЕРУК.

По его словам, в начале дня украинские акции существенно прибавили в цене, однако к закрытию несколько снизились. Сегодня спрос отмечался по бумагам Северного ГОКа, который стал лидером роста по итогам дня (+7,71%). Уже вторую неделю бумага продолжает ралли на новостях о выходе хорошей финансовой отчетности за 2009 год и позитивных рекомендациях аналитиков. Акции банка «Форум» в понедельник были весьма волатильны: в течение дня они демонстрировали рост до 3%, однако к концу торговой сессии закрылись на уровне пятницы.

Аналитик отметил, что на международных площадках украинские акции сегодня демонстрировали смешанную динамику. Бумаги Ferrexpo продолжили рост, прибавив 3,2%, в то время как «Кернел» прервав свое ралли и упал на 0,5%. Также падение сегодня отмечалось по бумагам нефтегазового сектора. Cadogan Petroleum снизился на 4,9%. По остальным бумагам торги шли неактивно.

Как сообщал УНИАН, индекс ПФТС по итогам торгов в понедельник, 1 марта, повысился на 0,32% – до 707,29 пункта. Общий объем торгов на ПФТС составил 126 млн. 822 тыс. грн.

Индекс Украинской биржи вырос на 0,28% – до 1802,59 пункта. Общий объем торгов составил 31 млн. 995 тыс. грн.