Украинский фондовый рынок снова шел в фарватере европейских бирж

Об этом сообщил в комментарии УНИАН стратег компании Astrum Investment Management Константин ЛИТВИН.

По его словам, акции в Европе сегодня росли на благоприятном показателе индексов менеджеров по закупкам в Германии и ЕС, а также на дорожающей нефти и промышленных металлах, особенно меди. Медь подскочила на 5% из-за остановки добычи в Чили после разрушительного землетрясения, отметил стратег.

Как считает К.ЛИТВИН, объемы торгов на украинских площадках в понедельник находились на среднем уровне. Среди лидеров дня стратег выделил бумаги «Райффайзен банка Аваль», подорожавшие на 1,5% до 0,34 грн. Концерн «Стирол» сегодня стал лидером падения среди немногих голубых фишек, закрывшихся в минусе: акция потеряла 0,47% до 63,45 грн., добавил он.

Как сообщал УНИАН, индекс ПФТС по итогам торгов в понедельник, 1 марта, повысился на 0,32% – до 707,29 пункта. Общий объем торгов составил 126 млн. 822 тыс. грн.

Индекс Украинской биржи вырос на 0,28% – до 1802,59 пункта. Общий объем торгов составил 31 млн. 995 тыс. грн.