ВР за возврат в госсобственность Херсонского машзавода

Верховная Рада Украины поддержала в первом чтении проект Закона Украины “О возвращении в государственную собственность целостного имущественного комплекса общества с ограниченной ответственностью “Херсонский машиностроительный завод”.

Как передает корреспондент УНИАН, за такое решение проголосовали 352 народных депутата из 432, зарегистрированных в зале.

Автором проекта является лидер фракции КПУ Петр СИМОНЕНКО.

Основная цель законопроекта - возвращение целостного имущественного комплекса ООО “Херсонский машиностроительный завод” в собственность государства.

В объяснительной записке к законопроекту отмечается, что “с нарушением требований законодательства Украины из государственной собственности были отчуждены пакеты акций ОАО «Херсонские комбайны», предприятие доведено до банкротства, а государству нанесены значительные убытки”. “Во время заключения акта приема-передачи пакета акций ОАО “Херсонские комбайны” Фондом государственного имущества Украины в интересах ОАО “Лизинговая компания “Украгромашинвест” были нарушены ст. 116, 117 Конституции Украины в части передачи объектов государственной собственности, Указ Президента Украины от 11 мая 1994 г. “О холдинговых компаниях”, - говорится в объяснительной записке.

Постановлением Хозяйственного суда Херсонской области от 26 августа 2003 года предусмотрено восстановить Фонд государственного имущества Украины в реестре владельцев именных ценных бумаг ОАО “Херсонские комбайны” как владельца 50%+1 акция. Но решение суда не было выполнено.

В записке говорится, что сегодня на Херсонском машиностроительном заводе сложилась критическая ситуация: производство остановлено, заработная плата не выплачивается, остановлены все отчисления в бюджет и Пенсионный фонд.