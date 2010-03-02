На "Харьковметрострой" уже есть 3 претендента

На объявленный в декабре прошлого года Фондом государственного имущества Украины (ФГИУ) конкурс по продаже 50%+1 акций ОАО "Харьковметрострой" поступило три заявки от потенциальных покупателей.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе ФГИУ.

Согласно сообщению, начальная стоимость пакета акций составляет 3 млн. грн.

Конкурс по продаже акций ОАО "Харьковметрострой" состоится через 75 дней со дня его объявления (23 декабря 2009 г.).

Справка УНИАН. Собственником контрольного пакета акций ОАО «Харьковметрострой» является государство, номинальным держателем 37,5% – ОАО "МФС".

По итогам 9 месяцев 2009 года убыток ОАО "Харьковметрострой" составил 5 млн. 520 тыс. грн., дебиторская задолженность – 3 млн. 186 тыс. грн., кредиторская задолженность – 19 млн. 387 тыс. грн., стоимость активов составляет 22 млн. 623 тыс. грн.

Согласно решению хозяйственного суда Харьковской области от 16 ноября 2009 г., на "Харьковметрострое" введена процедура санации.

Напомним, 26 января с. г. мэр Харькова Михаил ДОБКИН заявил, что Харьковский городской совет намерен участвовать в конкурсе по продаже государственного пакета акций АО "Харьковметрострой", который должен состояться в марте 2010 года. М.ДОБКИН сказал, что Харьковский городской совет готов заплатить 9 миллионов гривень за контрольный пакет акций АО "Харьковметрострой".

В частности, он сказал: "Пакет в 50% + 1 акция оценили в 9 миллионов гривень, и эта цена для нас полностью приемлема".

Мэр также сказал, что горсовет готов купить предприятие с "долгами по зарплате, по налогам и перед кредиторами в размере около 20 миллионов гривень".

По словам М.ДОБКИНА, часть долгов АО "Харьковметрострой" городской совет намерен погасить, продав непрофильное имущество. В частности, он назвал земельный участок в Крыму.

"Я практически уверен, что мы купим это предприятие", - добавил он.

После покупки, сказал М.ДОБКИН, АО "Харьковметрострой" будет преобразовано в коммунальное предприятие и войдет в состав Управления капитального строительства.

Сообщение о проведении конкурса по продаже госпакета в 50% + 1 акция АО "Харьковметрострой" было размещено в официальном издании Фонда государственного имущества "Ведомости приватизации" 23 декабря 2009 года. Конкурс должен состояться не позднее, чем через 75 дней после публикации этого сообщения.

О намерении участвовать в конкурсе уже заявила компания "Арка Капитал" чешского бизнесмена Павола КРУПЫ, которая в настоящее время владеет 38% акций предприятия.