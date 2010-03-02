ФГИ за январь-февраль получил от приватизации 52,3 млн. грн.

Фонд государственного имущества Украины (ФГИУ) за январь-февраль 2010 года, по оперативным данным, получил от приватизации 52,3 млн. грн.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе ФГИУ.

Согласно сообщению, от аренды за указанный период фонд получил 66,8 млн. грн.

Как сообщал УНИАН, 13 января т.г. на внеочередном заседании Верховная Рада так и не приняла никакого решения по результатам рассмотрения вопроса о проекте государственного бюджета на 2010 год, в связи с чем план поступлений от приватизации, которые в этом году планировались на уровне 10 млрд. грн., остался неутвержденным.