Эксперт: трехлетние ОВГЗ являются наиболее привлекательными

Трехлетние облигации внутреннего государственного займа (ОВГЗ) являются наиболее привлекательными среди предлагаемых на сегодняшнем аукционе бумаг, и основной рыночный спрос придется на данный выпуск.

Такую точку зрения высказал в комментарии агентству УНИАН старший аналитик компании Astrum Investment Management Сергей ФУРСА.

В то же время, считает он, «на фоне непоследовательности поведения правительства результат аукциона является непредсказуемым». Аналитик рекомендует покупать трехлетние бумаги с доходностью 24%-25% по методологии Министерства финансов, что соответствует эффективному уровню доходности 25%-26,5%. При этом существует риск, что правительство повторит практику прошлого аукциона и будет преимущественно удовлетворять заявки на коротком конце кривой, допускает С.ФУРСА. Он полагает, что «снижение доходности входит в стратегические приоритеты Минфина, а текущая неделя благоприятна для экспериментов в связи с отсутствием погашений».

По словам аналитика, на сегодняшнем аукционе будут размещены сразу 3 серии, срок обращения которых не превышает 12 месяцев. Он не исключает, что Минфин выберет годичные бумаги в качестве основного инструмента, что приведет к росту их доходности до 24%. В таком случае, основной объем рыночных заявок по трехлетнему выпуску снова останется неудовлетворенным, прогнозирует С.ФУРСА. В то же время, он не рекомендует инвесторам «резко снижать доходность заявок, так как большие объемы погашения в апреле подтолкнут Минфин через 3-4 недели к удовлетворению максимального объема заявок, что вернет доходности размещения к уровню основного рыночного спроса».

Как сообщал УНИАН, во вторник, 2 марта, Министерство финансов Украины проводит очередной аукцион по размещению облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ). Рынку предлагаются бумаги с погашением 19 мая и 18 августа 2010 года, 26 января 2011 года, 20 февраля 2013 года и специальные ОВГЗ, выпущенные для финансирования подготовки к Евро-2012.