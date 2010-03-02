Объем торгов на ПФТС в феврале вырос на 75%

Общий объем торгов на фондовой бирже ПФТС в феврале 2010 года составил 3,11 млрд. грн., что почти на 75% больше, чем в январе этого года.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе ПФТС.

Согласно сообщению, общий объем торгов ОВГЗ на ПФТС в феврале т.г. составил 2 млрд. 789 млн. грн., что составляет почти 90% от общего объема торгов. В частности, объем торгов акциями составил 227,9 млн. грн., ценными бумагами ИСИ – 73,4 млн. грн., корпоративными облигациями – 18 млн. грн.

Наиболее активно в феврале торговались на ПФТС акции Алчевского меткомбината, «Мотор Сичи», «Азовстали», «Укрнафты», «Центрэнерго» и «Донбассэнерго».