Объем торгов на ПФТС в феврале вырос на 75%
15:00, 02 марта 2010Фондовый рынок
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До 3,11 млрд. грн.
Общий объем торгов на фондовой бирже ПФТС в феврале 2010 года составил 3,11 млрд. грн., что почти на 75% больше, чем в январе этого года.
Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе ПФТС.
Согласно сообщению, общий объем торгов ОВГЗ на ПФТС в феврале т.г. составил 2 млрд. 789 млн. грн., что составляет почти 90% от общего объема торгов. В частности, объем торгов акциями составил 227,9 млн. грн., ценными бумагами ИСИ – 73,4 млн. грн., корпоративными облигациями – 18 млн. грн.
Наиболее активно в феврале торговались на ПФТС акции Алчевского меткомбината, «Мотор Сичи», «Азовстали», «Укрнафты», «Центрэнерго» и «Донбассэнерго».
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