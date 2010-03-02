Эксперт: западные фондовые рынки показали уверенный рост

Американские и европейские фондовые рынки в понедельник, 1 марта, показали уверенный рост из-за роста цен на промышленные металлы, новости о потребительских затратах в США и корпоративных поглощений.

Об этом сообщил в комментарии УНИАН стратег компании Astrum Investment Management Константин ЛИТВИН.

Он отметил, что потребительские затраты в США увеличились на 0,5%, превысив рыночные ожидания (0,3%). Рынкам придала уверенность также новость о покупке азиатского бизнеса AIG британской Prudential PLC за USD 35 млрд. После разрушительного землетрясения в Чили были приостановлены шахты по добыче меди, что послужило причиной скачка цен на медь на 5%, а это положительно отразилось на других промышленных металлах. В итоге сырьевой и промышленный секторы оказали поддержку рынку в целом.

Стратег подчеркнул, что рынки выросли, несмотря на снижение цен на нефть, что является позитивным признаком. По итогам торгов понедельника индекс DJIA поднялся на 0,8% до 10403 пунктов, индекс S&P 500 вырос на 1%, закрывшись на отметке 1115 пунктов. Европейские индексы также показали уверенный рост: индекс DAX прибавил 2,1% до 5713 пунктов, а индекс DJ Stoxx 600 увеличился на 1,2% до 248,7 пункта.

По словам, К.ЛИТВИНА, международные фондовые рынки показывают рост уже второй день подряд, успешно пробив сопротивление на уровне 1100 и 1110 пунктов по S&P 500. Следующее ключевое сопротивление находится на уровне 1 150 пунктов. В ближайшее время можно ожидать консолидации перед следующим рывком вверх, считает стратег.