«Драгон Эсет Менеджмент» заключил договор с «Укргазбанком»

АБ «Укргазбанк» и компания по управлению активами (КУА) «Драгон Эсет Менеджмент» заключили договор о сотрудничестве, согласно которому с 1 марта 2010 г. ценные бумаги фондов «Драгон Эсет Менеджмент» можно приобрести в 111 отделениях «Укргазбанка», расположенных в Киеве, областных и районных центрах. Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе «Драгон Эсет Менеджмент».

В пресс-службе также напомнили, что сегодня в «Укргазбанке» действует программа «Народный брокер», предусматривающая полный цикл обслуживания клиентов через собственную сеть точек продаж.

Справка УНИАН. ООО «КУА «Драгон Эсет Менеджмент» является дочерним предприятием инвестиционной компании Dragon Capital. Под управлением КУА находятся ПИФ «Платинум», КИФ «Аурум», ПИФ «Аргентум», ПИФ «Феррум», НПФ «Лаурус» и ряд венчурных фондов. Активы под управлением составляют около 120 млн. грн.

Публичное акционерное общество акционерный банк «Укргазбанк» - правопреемник ОАО АБ «Укргазбанк». С 2009 года банк стал участником программы рекапитализации. Основным акционером банка с долей 87,72% является государство в лице Министерства финансов Украины.

На 1 января 2010 года активы банка составили 12,090 млрд. грн., кредиты и задолженность клиентов – 9,741 млрд. грн., обязательства – 11,995 млрд. грн., уставный капитал – 3,8 млрд. грн., собственный капитал – 95,425 млн. грн.