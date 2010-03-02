Объем торгов на «Украинской бирже» вырос на 25,7%

Объем торгов на «Украинской бирже» в феврале этого года вырос на 25,7% - до 739,5 млн. грн. Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе биржи.

Индекс украинских акций, рассчитываемый «Украинской биржей», в феврале повысился на 7,85% - с 1666,79 до 1797,63 пунктов.

Лидерами оборота в феврале стали акции «Енакиевского металлургического завода», объем торгов которых составил 58,6 млн. грн., на втором месте «Азовсталь» - 57,8 млн. грн., далее «Авдеевский коксохимический завод» - 52,4 млн. грн. Доля указанных ценных бумаг в обороте составила 9,36%, 9,23% и 8,36%, соответственно.

Лидерами роста на рынке заявок стали акции «Северного ГОКа», которые выросли на 66,07% - до 7,39 грн., «Лугансктепловоза» - на 44,73% - до 3,98 грн., и «Днепроэнерго» на 32,13% до 880 грн. за одну акцию.

Лидерами роста на рынке котировок стали акции «Запорожтрансформатора», которые выросли на 59,33% до 2,39 грн., «Центрального горно-обогатительного комбината» на 54,29% до 5,4 грн. и «Запорожкокса» на 53,33% - до 2,07 грн. за одну акцию.

Лидерами понижения цены на рынке заявок стали акции «Укрнафты», снижение их цены составило -7,41% до 198,19 грн., «Алчевского металлургического комбината» -1,01% до 0,21 грн. и «Харцизского трубного завода» -0,71% до 1,39 грн. за акцию.

Лидерами понижения цены на рынке котировок стали акции «Львовоблэнерго», снижение их цены составило -43,07% до 3,38 грн., «Крымского содового завода» -20,83% до 0,95 грн. и «Кредобанка» -11,11% до 0,03 грн. за акцию.

Как отметили на «Украинской бирже», «Драгон Капитал», «Тройка Диалог Украина» и «Проcпект Инвестментс» продолжают удерживать лидерство по объему торгов акциями. В феврале т.г. эти компании заняли первое, второе и третье место, соответственно.