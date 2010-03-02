Индекс ПФТС сегодня вырос на 0,78%

Индекс ПФТС по итогам торгов во вторник, 2 марта, повысился на 0,78% – до 712,76 пункта. Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе ПФТС.

Согласно сообщению, общий объем торгов на ПФТС составил 130 млн. 557 тыс. грн.

Индекс Украинской биржи по итогам сегодняшних торгов повысился на 0,62% – до 1813,71 пункта. Общий объем торгов составил 31 млн. 461 тыс. грн.