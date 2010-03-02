Фондовый рынок Польши вырос на 2,6%
18:50, 02 марта 2010Фондовый рынок
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По итогам сегодняшних торгов
Главный индекс Варшавской фондовой биржи WIG20 завершил вторник на уровне 2347,58 пунктов, что на 2,57% больше вчерашнего закрытия.
Как передает корреспондент УНИАН в Польше, другие основные индексы рынка также закончили день в плюсе.
Индекс общего рынка WIG вырос на 1,67%, sWIG80 - на 0,42%, mWIG40 - на 0,57%.
Объем торгов по текущему курсу 2,9 злотого за доллар составил около 540 млн. долларов.
Как сообщал УНИАН, первый день торгов марта WIG20 начал 1,05% ростом после падения в феврале и январе на 4,2% и 0,25% соответственно.
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