ВР намерена установить мораторий на отчуждение помещений СМИ

Верховная Рада Украины приняла в первом чтении проект закона «О моратории на отчуждение помещений и имущества редакций средств массовой информации, учредителями которых являются трудовые коллективы, издательств, книжных магазинов, творческих союзов, общественных организаций и благотворительных фондов».

Как передает корреспондент УНИАН, за данный законопроект проголосовали 363 народных депутата из 423, зарегистрированных в зале.

Проектом закона предусматривается установить мораторий на выселение редакций СМИ, типографий, издательств, книжных магазинов, предприятий книгораспространения, учредителями которых являются органы государственной власти, местного самоуправления, объединения граждан, государственные научно-исследовательские учреждения, учебные заведения, трудовые коллективы, а также творческие союзы.

Также предусматривается запретить перепрофилирование типографий, издательств, информационно-производственных комплексов.

Проектом закона определяются субъекты, которые обязаны заключить бессрочные договоры аренды помещений, в которых находятся редакции, типографии, издательства, книжные магазины, предприятия книгораспространения, творческие союзы на основании профильного законодательства.