Трейдер: на мировых фондовых биржах преобладает оптимизм

На мировых фондовых биржах сегодня преобладают оптимистичные настроения в ожидании заявлений Греции о новых мерах по сокращению дефицита бюджета.

Такое мнение высказала в комментарии агентству УНИАН трейдер инвестиционной компании Phoenix Capital Ирина БАРАБАНОВА.

По ее словам, отечественный фондовый рынок сегодня торговался со смешанной динамикой. Украинские площадки открылись на оптимистичной ноте, однако, к середине дня индексы несколько скорректировались. Лидером роста стали бумаги «Мотор Сичи», которые добавили в цене 4,18%. Интерес инвесторов продолжал наблюдаться в акциях банковского сектора. На новостях о выходе хорошей финансовой отчетности снова росли бумаги Северного ГОКа (+6,41%).

Трейдер также отметила, что на иностранных рынках акции украинских эмитентов сегодня торговались со смешанной динамикой. Активность была достаточно низкой. По итогам дня бумаги Ferrexpo снизились на 0,85%, JKX добавил 0,39%, а Regal Petroleum упал на 0,33%. На небольших объемах торгов подросли бумаги XXI века (+5,3%). Акции «Кернел» и «Астарты» сегодня торговались неактивно. По бумагам МХП прошло несколько сделок, однако цена осталась на уровне вчерашнего закрытия.

Как сообщал УНИАН, индекс ПФТС по итогам торгов во вторник, 2 марта, повысился на 0,78% – до 712,76 пункта. Общий объем торгов составил 130 млн. 557 тыс. грн.

Индекс Украинской биржи вырос на 0,62% – до 1813,71 пункта. Общий объем торгов составил 31 млн. 461 тыс. грн.