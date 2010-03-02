Эксперт: украинский рынок акций вырос благодаря «Мотор Сичи»

Рост украинского фондового рынка в целом сегодня был во многом обусловлен повышением акций «Мотор Сичи».

Об этом сообщил в комментарии УНИАН стратег компании Astrum Investment Management Константин ЛИТВИН.

По его словам, европейские рынки во вторник продолжили рост на повышении цен сырья. Это, однако, не впечатлило игроков украинского рынка: 9 из 15 акций, составляющих индекс УБ, во вторник упали. Рост «Мотор Сичи» на 4,2% помог рынку закончить сессию на положительной территории благодаря большой доле акции в индексной корзине (15%).

Стратег отметил, что «Мотор Сич» сегодня росла, в частности, на спекуляциях о дивидендах, решение о выплате которых может быть принято собранием акционеров 25 марта. Среди "голубых фишек" на УБ «Захидэнерго» потеряло больше всех, упав на 1,4% до 384 грн. Торговая активность во вторник была довольно средней.

Как сообщал УНИАН, индекс ПФТС по итогам торгов во вторник, 2 марта, повысился на 0,78% – до 712,76 пункта. Общий объем торгов составил 130 млн. 557 тыс. грн.

Индекс Украинской биржи вырос на 0,62% – до 1813,71 пункта. Общий объем торгов составил 31 млн. 461 тыс. грн.