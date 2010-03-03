Эксперт: на западных биржах во вторник преобладал позитив

На американских и европейских фондовых биржах во вторник, 2 марта, преобладала позитивная динамика благодаря оптимистическим ожиданиям скорого решения проблем Греции, что, в свою очередь, вызвало укрепление евро и рост цен на сырье.

Об этом сообщил в комментарии УНИАН стратег компании Astrum Investment Management Константин ЛИТВИН.

Он отметил, что по предварительным данным, Греция снизит дефицит бюджета на 4,8 млрд. евро путем повышения налогов на алкогольные и табачные продукты, а также урезания бонусов для государственных служащих. В то же время, Евросоюз готовит пакет помощи Греции для поддержания ее ликвидности в переходный период, а также, вероятно, разрабатывает план помощи погашения Грецией 20 млрд. евро задолженности до мая 2010 года.

По словам стратега, на фоне укрепления евро нефть и другое промышленное сырье вчера показали уверенный рост. В какой-то момент нефть превысила уровень 80 долларов за баррель, подорожав на 2,6%. Однако удержать эту позицию не удалось и нефть вместе с фондовыми индексами снизилась с максимумов дня.

Тем не менее, подчеркнул К.ЛИТВИН, несмотря на падение под конец сессии, западные рынки ценных бумаг во вторник показали рост третий день подряд. По итогам торгов индекс DJIA закрылся без изменений на уровне 10406 пунктов, индекс S&P 500 подрос на 0,2% до 1118 пунктов. Европейские индексы показали более уверенный рост: индекс DAX поднялся на 1,1% до 5776 пунктов, индекс DJ Stoxx 600 прибавил 0,8%, закрывшись на отметке 250 пунктов