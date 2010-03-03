Трейдер: украинские биржи открылись смешанной динамикой

Сегодня украинские фондовые площадки открылись со смешанной динамикой.

Об этом в комментарии агентству УНИАН сообщила трейдер инвестиционной компании Phoenix Capital Ирина БАРАБАНОВА.

По ее мнению, «неопределенные настроения, которые сейчас преобладают на мировых биржах, не добавляют участникам рынка оптимизма». Западные индексы на данный момент незначительно снизились в ожидании разрешения долговых проблем Греции. Предполагается, что сегодня власти Греции обнародуют план мер по снижению дефицита бюджета страны. Из важной статистики также ожидается выход индекса деловой активности в США, данные по которому будут обнародованы ближе к закрытию украинских площадок.

Как отметила трейдер, индекс Украинской биржи по состоянию на 12:00 снизился на 0,05%, ПФТС также упал на 0,17%. Объем торгов на УБ на указанный момент составил 10 млн. грн. Интерес инвесторов продолжает наблюдаться в бумагах банковского сектора: «Укрсоцбанк» поднялся на 0,07%, банк «Форум» - на 4,91%, «Райффайзен банк Аваль» - на 0,12%.