Минфин продал ОВГЗ на 177 млн. грн.

Министерство финансов Украины вчера, 2 марта, продало облигации внутреннего государственного займа (ОВГЗ) на сумму 177,135 млн. грн.

Об этом сказано в сообщении министерства, размещенном на официальном сайте ведомства.

Согласно сообщению, ОВГЗ со сроком погашения 19 мая 2010 г. были проданы на сумму 957,58 тыс. грн. с доходностью на уровне 21%, со сроком погашения 18 августа 2010 г. - на сумму 18 млн. 123,2 тыс. грн. с доходностью 22,5%, со сроком погашения 26 января 2011 г. - на сумму 16 млн. 596,6 тыс. грн. с доходностью 22,75%, а также со сроком погашения 20 февраля 2013 г. - на сумму 141 млн. 457,25 тыс. с доходностью 23%.

ОВГЗ со сроком погашения 26 сентября 2012 г. с уровнем доходности 20% не были проданы.