Индекс ПФТС сегодня вырос на 0,74%
17:16, 03 марта 2010Фондовый рынок
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Украинской биржи – на 1,08%
Индекс ПФТС по итогам торгов в среду, 3 марта, повысился на 0,74% – до 718,05 пункта. Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе ПФТС.
Согласно сообщению, общий объем торгов на ПФТС составил 274 млн. 273 тыс. грн.
Индекс Украинской биржи по итогам сегодняшних торгов повысился на 1,08% – до 1833,28 пункта. Общий объем торгов составил 46 млн. 846 тыс. грн.
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