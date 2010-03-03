Украинский фондовый рынок проигнорировал отставку Кабмина

Украинский фондовый рынок сегодня, 3 марта, проигнорировал новость об отставке правительства Юлии ТИМОШЕНКО, демонстрируя позитивную динамику.

Такое мнение в интервью УНИАН высказала начальник аналитического отдела компании «Проспект Инвестментс» Елена ЕВДОЧЕНКО.

"После избрания президентом Украины В.ЯНУКОВИЧА такое развитие событий было вполне прогнозируемым сценарием, теперь главный вопрос заключается в том, как скоро будет создана новая коалиция и правительство и насколько эффективной и слаженной будет их совместная работа", - отметила аналитик.

По состоянию на 16:32 индекс Украинской биржи UX вырос на 0,84% до 1828,86 пунктов, индекс ПФТС повысился на 0,71 % - до 717,79 пунктов.