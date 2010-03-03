Трейдер: о ралли на украинском фондовом рынке пока говорить рано

О ралли на украинском рынке акций сейчас говорить преждевременно.

Такую точку зрения высказала в комментарии агентству УНИАН трейдер инвестиционной компании Phoenix Capital Ирина БАРАБАНОВА.

По ее мнению, «рынок позитивно отреагировал на выход новостей об отставке правительства во главе с Юлией ТИМОШЕНКО». Сегодня локальный фондовый рынок открылся со смешанной динамикой, однако уже во второй половине дня тренд сменился. Несмотря на неоднозначность торгов на европейских площадках, украинские индексы закрылись в плюсе.

Трейдер отметила, что практически все бумаги индексной корзины сегодня добавили около 1%. Наибольший интерес инвесторов продолжает наблюдаться в бумагах банковского сектора. Акции банка «Форум» добавили за день 7,08%, а «Укрсоцбанк» подрос на 0,70%.

Как сообщал УНИАН, индекс ПФТС по итогам торгов в среду, 3 марта, повысился на 0,74% – до 718,05 пункта. Общий объем торгов составил 274 млн. 273 тыс. грн.

Индекс Украинской биржи вырос на 1,08% – до 1833,28 пункта. Общий объем торгов составил 46 млн. 846 тыс. грн.