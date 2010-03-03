Сoncorde Сapital приобрел компанию «ПИОГЛОБАЛ Украина»

Инвестиционная компания Concorde Capital 2 марта завершила сделку по приобретению КУА «ПИОГЛОБАЛ Украина». Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе компании.

По информации пресс-службы, объем активов под управлением КУА «ПИОГЛОБАЛ Украина» на момент заключения сделки составлял 70 млн. грн., в результате заключения данной сделки общая сумма активов под управлением Concorde Capital увеличилась до 90 млн. грн. Сумма прошедшей сделки не разглашается.

По словам директора по стратегическому развитию Concorde Capital Григория ПЕЛЕХА, в ближайшее время группа Concorde Capital намерена продолжить наращивание активов под управлением, используя стратегию покупки управляющих компаний.

«Мы видим это как очень перспективный бизнес. После того, как мы стали лидерами по объему привлеченных средств, наша главная задача– вывести все фонды, которые находятся в управлении, на первые места по доходности», - отметил Г.ПЕЛЕХ.

Справка УНИАН. Инвестиционная компания Concorde Capital предоставляет полный спектр инвестиционно-банковских, брокерских услуг и услуг по управлению активами в Украине, России и странах СНГ. С 2004 г. Concorde Capital привлек более 1 млрд. дол. для ведущих украинских компаний. Лидер по количеству сделок M&A в Украине среди украинских и мировых инвестиционных банков в 2007 и 2008 гг.

Управляющая компания «ПИОГЛОБАЛ Украина» входит в тройку крупнейших украинских управляющих компаний, работающих в секторе невенчурных фондов. КУА «ПИОГЛОБАЛ Украина» стала инициатором создания отраслевых, индексных фондов, а также фондов прямого инвестирования. Региональная сеть КУА «ПИОГЛОБАЛ Украина» охватывает ключевые регионы страны.