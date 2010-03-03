Украинские акции сегодня показали смешанную динамику

На международных биржах украинские акции в ходе сегодняшних торгов демонстрировали смешанную динамику.

Об этом сообщила в комментарии агентству УНИАН трейдер инвестиционной компании Phoenix Capital Ирина БАРАБАНОВА.

По ее словам, несколько уменьшился интерес инвесторов к бумагам агросектора. Так, «Кернел» сегодня снизился на 0,55%, «Астарта» также уменьшилась - на 2%. По бумагам МХП прошел сегодня хороший объем, однако цена на акции осталась прежней.

Как отметила И.БАРАБАНОВА, на новостях о росте стоимости портфеля проектов бумаги КДД подросли на 4,76%. Акции нефтегазового сектора сегодня демонстрировали отрицательную динамику: Ferrexpo снизился на 1,02%, JKX - на -0,31%, а Regal Petroleum - на 3,25%. Бумаги «Агротона» продолжали расти: на хороших объемах торгов (более 100 тыс. евро) они добавили 0,78%.