Решение об отставке правительства фондовый рынок проигнорировал

Решение Верховной Рады Украины об отставке правительства Юлии ТИМОШЕНКО фондовый рынок сегодня проигнорировал.

Такую точку зрения высказала в интервью корреспонденту УНИАН экономист отдела инвестиционного консалтинга компании «Альтана Капитал» Яна ЛАВРИК.

По ее словам, конъюнктура на открытие украинских торгов в среду, 3 марта, была умеренно позитивной. Мировые площадки третий день подряд показали рост. Рынок толкает вверх ослабление рисков скорого ужесточения кредитно-денежной политики США и Китая, а также рисков, связанных с суверенными долгами европейских государств. Цены на нефть выросли на 1,25-1,68%.

Как отметила экономист, сегодня на открытии торгов индекс УБ демонстрировал отрицательную динамику в неопределенности дальнейшего движения – высокая волатильность в течение дня является характерной чертой отечественного рынка в последнее время. В середине дня на отскок индекса в положительную зону повлияла положительная динамика европейских индексов, которые выросли на заявлениях Кабинета министров Греции о сокращении дефицита бюджета. К концу 2010 года Греция планирует уменьшить бюджетный дефицит в отношении к ВВП страны на 4 процентных пункта - до 8,7% ВВП. В свою очередь, рейтинговое агентство Standard & Poor`s заявило о том, что оно менее пессимистично относительно Греции, чем финансовые рынки.

По мнению Я.ЛАВРИК, наибольший интерес инвесторов в среду был сосредоточен вокруг акций банка «Форум» (+7,08%). Игроки разогревали бумаги банка в преддверии проведения собрания акционеров. Акции «Богдан Моторс» (ЛуАЗ) прибавили 5,72% на фоне сообщения об увеличении производства легковых автомобилей в 2010 году на 57%. К тому же президент компании «Богдан» Олег СВИНАРЧУК сообщил что в 2009 году корпорация добилась реструктуризации своих основных кредитных займов на долгосрочный период при приемлемых условиях их обслуживания. Все это создает предпосылки для выхода на безубыточную работу в 2010 году крупнейшего в Украине автопроизводителя.

Экономист сообщила, что лучше рынка сегодня выглядели бумаги энергогенерирующих компаний «Центрэнерго» (+2,01% ) и «Донбассэнерго» (+2,07%), которые имеют наибольший потенциал роста среди украинских производителей электрической энергии. На 23,75% подорожали акции Алчевского коксохима на небольших объемах торгов (0,44 млн. грн.). В отсутствие фундаментальных факторов такой рост, вероятно, вызван спекулятивной попыткой разогреть акции предприятия.

По информации Я.ЛАВРИК, хуже рынка в среду выглядели предприятия машиностроительного сектора: Сумское НПО им. Фрунзе (-0,71%) и «АвтоКрАЗ» (-0,82%). Остыл интерес инвесторов и к бумагам вагоностроительных заводов, объем торгов по которым был минимальным.

Экономист подчеркнула, что лидерами по объему торгов сегодня стали акции банка «Форум» (6,17 млн. грн.), «Азовстали» (3,22 млн .грн.) и «Мотор Сичи» (3,07 млн. грн.).