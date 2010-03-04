Эксперт: украинские акции растут уже четвертую сессию подряд

Украинский фондовый рынок в среду, вслед за европейскими индексами, продолжил расти уже четвертую торговую сессию подряд.

Об этом сообщил в комментарии УНИАН стратег компании Astrum Investment Management Константин ЛИТВИН.

По его словам, на американских и европейских площадках вчера преобладала позитивная динамика на превысивших ожидания данных по розничным продажам и активности сервисного сектора в Германии, а также на индексе активности сервисного сектора в США. В результате индекс DAX вырос на 0,8% до 5830 пунктов, а нефть превысила отметку в 80 долларов за баррель, сказал К.ЛИТВИН.

Стратег отметил, что торговая активность на украинских площадках в среду находилась на высоком уровне. Банк «Форум» стал лидером торгов как в процентном отношении с ростом на 7%, так и по объему торгов, который составил 6 млн. грн., сообщил К.ЛИТВИН. По его словам, акции росли на слухах о продаже миноритарного пакета Леонидом ЮРУШЕВЫМ немецкому Commerzbank, что откроет путь для увеличения капитала банка.

Как сообщал УНИАН, индекс ПФТС по итогам торгов в среду, 3 марта, повысился на 0,74% – до 718,05 пункта. Общий объем торгов составил 274 млн. 273 тыс. грн.

Индекс Украинской биржи вырос на 1,08% – до 1833,28 пункта. Общий объем торгов составил 46 млн. 846 тыс. грн.