Американские фондовые индексы растут в начале торгов после предыдущих безрезультатных сессий, сообщает Рейтер.

К 17.33 МСК Dow Jones вырос на 0,25 процента до 10.422,98 пункта, индекс Standard & Poor`s 500 поднялся на 0,20 процента до 1.121,08 пункта, индекс Nasdaq Composite - на 0,12 процента до 2.283,52 пункта.

Число обращений за пособием по безработице в США за минувшую неделю снизилось до 469.000, практически совпав с ожиданиями аналитиков, которые прогнозировали сокращение до 470.000.

Акции ритейлеров могут привлечь внимание рынка после отчета о продажах в феврале, которые могли существенно снизиться из-за суровых погодных условий в США.

Семь из десяти отчитавшихся ритейлеров превысили прогнозы аналитиков, а средний прирост составил 1,2 процента, свидетельствуют данные Thomson Reuters.

Динамика мировых рынков смешанная: азиатские площадки закрылись в четверг снижением, а европейские биржевые индикаторы в середине дня немного поднялись.