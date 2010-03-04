НБУ в феврале выкупил ОВГЗ на 6,8 млрд. грн.

Национальный банк Украины в феврале т.г. осуществил операции по выкупу у банков облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ) по номинальной стоимости на общую сумму 6,8 млрд. грн. (в январе т.г. – на 6,32 млрд. грн.). Об этом сообщается на сайте Нацбанка.

В Государственный бюджет Украины в прошлом месяце по результатам размещения на первичных аукционах ОВГЗ поступило 3 млрд. 865,27 млн. грн. (с начала года – 5 млрд. 032,09 млн. грн.).

Всего с начала 2010 года Министерство финансов Украины осуществило размещение ОВГЗ (с учетом бумаг, выпущенных для докапитализации) на общую сумму 6 млрд. 832,09 млн. грн.

Средневзвешенная доходность бумаг по результатам первичного размещения в феврале составляла 22,89% годовых (с начала года - 22,76% годовых). Средневзвешенная доходность ОВГЗ с учетом обязательств, выпущенных для докапитализации банков, в феврале составляла 18,64% годовых (с начала года - 19,26% годовых).

Погашение и уплата дохода по правительственным бумагам осуществлялись своевременно и в полном объеме, который в феврале 2010 года составлял 2 млрд. 505,86 млн. грн., в том числе основной долг – 1 млрд. 757,20 млн. грн., выплата дохода - 748,66 млн. грн.

Как сообщал УНИАН, на протяжении 2009 года Министерство финансов Украины разместило ОВГЗ на общую сумму 74,533 млрд. грн. Нацбанк осуществил операции по выкупу по номинальной стоимости у коммерческих банков гособлигаций на общую сумму 34,89 млрд. грн., из которых бумаги на 29,34 млрд. грн. были монетизированы с целью докапитализации банков.