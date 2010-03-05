Председатель ГКЦБФР Петрашко подал в отставку

11:54, 05 марта 2010
Фондовый рынок
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А также руководители нескольких департаментов  

Председатель Государственной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку (ГКЦБФР) Сергей ПЕТРАШКО подал в отставку.

Об этом УНИАН сообщил источник в ГКЦБФР.

По информации источника, в отставку также подали руководители нескольких департаментов Комиссии.

Как сообщал УНИАН, Кабинет министров Украины назначил С.ПЕТРАШКО председателем ГКЦБФР 3 июня 2009 года. 

 

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