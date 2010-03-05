Минфин проведет размещение ОВГЗ
17:13, 05 марта 2010Фондовый рынок
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Во вторник, 9 марта
Министерство финансов Украины 9 марта текущего года проведет размещение облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ).
Об этом говорится в сообщении Минфина, текстом которого располагает УНИАН.
Согласно сообщению, к размещению будут предложены бумаги со сроком погашения 18 августа 2010 года, 17 ноября 2010 года, 23 ноября 2011 года, 26 сентября 2012 года и 28 января 2015 года.
Как сообщал УНИАН, за январь-февраль 2010 года Министерство финансов Украины осуществило размещение ОВГЗ (с учетом бумаг, выпущенных для докапитализации) на общую сумму 6 млрд. 832,09 млн. грн.
На протяжении 2009 года Минфин Украины разместил ОВГЗ на общую сумму 74,533 млрд. грн.
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