Украинский фондовый рынок сегодня значительно вырос

Индекс ПФТС по итогам торгов в пятницу, 5 марта, повысился на 2,89% – до 753,44 пункта. Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе ПФТС.

Согласно сообщению, общий объем торгов на ПФТС составил 225 млн. 612,9 тыс. грн.

Индекс Украинской биржи по итогам сегодняшних торгов повысился на 4,12% – до 1949,44 пункта. Общий объем торгов составил 87 млн. грн.