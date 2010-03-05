Украинский фондовый рынок сегодня значительно вырос
19:13, 05 марта 2010Фондовый рынок
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Индекс ПФТС - +2,89%, УБ - +4,12%
Индекс ПФТС по итогам торгов в пятницу, 5 марта, повысился на 2,89% – до 753,44 пункта. Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе ПФТС.
Согласно сообщению, общий объем торгов на ПФТС составил 225 млн. 612,9 тыс. грн.
Индекс Украинской биржи по итогам сегодняшних торгов повысился на 4,12% – до 1949,44 пункта. Общий объем торгов составил 87 млн. грн.
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