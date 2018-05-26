Украинские акции: политика, МВФ и снова Греция

Последняя неделя для украинского фондового рынка выдалась весьма позитивной. Кроме положительного внешнего фона, игроков отечественного рынка порадовала и внутренняя политическая ситуация.

Как отметил старший аналитик инвестиционной компании Phoenix Capital Андрей Нестерук, в понедельник, 1 марта, украинские фондовые индексы повторили динамику торгов на европейских площадках. В начале дня украинские акции существенно прибавили в цене, однако к закрытию торгов несколько снизились. Спрос отмечался по бумагам Северного ГОКа, который стал лидером роста по итогам дня (+7,71%). Уже вторую неделю бумага продолжала ралли на новостях о выходе хорошей финансовой отчетности за 2009 год и на позитивных рекомендациях аналитиков. Акции банка «Форум» в понедельник были весьма волатильны: в течение дня они демонстрировали рост до 3%, однако к концу торговой сессии закрылись на уровне пятницы.

Индекс ПФТС по итогам торгов в понедельник повысился на 0,32% – до 707,29 пункта. Общий объем торгов на ПФТС составил 126 млн. 822 тыс. грн. Индекс Украинской биржи вырос на 0,28% – до 1802,59 пункта. Общий объем торгов составил 31 млн. 995 тыс. грн.

Украинские фондовые индексы на протяжении недели демонстрировали полную состыковку с западными площадками. В частности, американские и европейские фондовые рынки в понедельник показали уверенный рост на фоне повышения цен на промышленные металлы, новостей о потребительских затратах в США и корпоративных поглощений, сообщил стратег компании Astrum Investment Management Константин Литвин. Он отметил, что рынки выросли, несмотря на снижение цен на нефть, и это явилось позитивным признаком. По итогам торгов понедельника индекс DJIA поднялся на 0,8% до 10403 пунктов, индекс S&P 500 вырос на 1%, закрывшись на отметке 1115 пунктов. Европейские индексы также показали уверенный рост: индекс DAX прибавил 2,1% до 5713 пунктов, а индекс DJ Stoxx 600 увеличился на 1,2% до 248,7 пункта.

Во вторник, 2 марта, снова актуализировалась тема Греции. На мировых фондовых биржах в этот день преобладали оптимистичные настроения в ожидании заявлений о новых мерах по сокращению дефицита бюджета страны, подчеркнула трейдер инвестиционной компании Phoenix Capital Ирина Барабанова. По ее словам, отечественный фондовый рынок во вторник торговался со смешанной динамикой. Украинские площадки открылись на оптимистичной ноте, однако к середине дня индексы несколько скорректировались. Лидером роста стали бумаги «Мотор Сичи», которые добавили в цене 4,18%. Интерес инвесторов продолжал наблюдаться в акциях банковского сектора. На новостях о выходе хорошей финансовой отчетности снова росли бумаги Северного ГОКа (+6,41%).

Индекс ПФТС по итогам торгов во вторник повысился на 0,78% – до 712,76 пункта. Общий объем торгов составил 130 млн. 557 тыс. грн. Индекс Украинской биржи вырос на 0,62% – до 1813,71 пункта. Общий объем торгов составил 31 млн. 461 тыс. грн.

К.Литвин сообщил, что на американских и европейских фондовых биржах 2 марта преобладала позитивная динамика благодаря оптимистическим ожиданиям скорого решения проблем Греции, что, в свою очередь, вызвало укрепление евро и рост цен на сырье. По предварительным данным, правительство Греции заявило, что снизит дефицит бюджета на 4,8 млрд. евро путем повышения налогов на алкогольные и табачные продукты, а также урезания бонусов для государственных служащих. В то же время, появилась информация, что Евросоюз готовит пакет помощи Греции для поддержания ее ликвидности в переходный период, а также, вероятно, разрабатывает план помощи погашения Грецией 20 млрд. евро задолженности до мая 2010 года. На фоне укрепления евро нефть и другое промышленное сырье во вторник показали уверенный рост. Временно нефть превысила уровень 80 долларов за баррель, подорожав на 2,6%. Однако удержать эту позицию не удалось, и нефть вместе с фондовыми индексами снизилась с максимумов дня.

Тем не менее, несмотря на падение под конец сессии, западные рынки ценных бумаг 2 марта показали рост третий день подряд. По итогам дня индекс DJIA закрылся без изменений на уровне 10406 пунктов, индекс S&P 500 подрос на 0,2% до 1118 пунктов. Европейские индексы показали более уверенный рост: индекс DAX поднялся на 1,1% до 5776 пунктов, индекс DJ Stoxx 600 прибавил 0,8%, закрывшись на отметке 250 пунктов.

В среду, 3 марта, на политической арене Украины произошло давно ожидаемое игроками рынка ценных бумаг событие – отставка действующего правительства. По мнению И.Барабановой, рынок позитивно отреагировал на выход новостей об отставке Кабмина во главе с Юлией Тимошенко. Практически все бумаги индексной корзины в среду добавили около 1%. Наибольший интерес инвесторов продолжал наблюдаться в бумагах банковского сектора. Акции банка «Форум» добавили за день 7,08%, а «Укрсоцбанк» подрос на 0,70%.

Индекс ПФТС по итогам торгов 3 марта повысился на 0,74% – до 718,05 пункта. Общий объем торгов составил 274 млн. 273 тыс. грн. Индекс Украинской биржи вырос на 1,08% – до 1833,28 пункта. Общий объем торгов составил 46 млн. 846 тыс. грн.

Отставка правительства действительно не стала неожиданностью, и это событие, по-видимому, уже давно было учтено в стоимости украинских бумаг. Как считает начальник аналитического отдела компании «Проспект Инвестментс» Елена Евдоченко, украинский фондовый рынок в среду проигнорировал новость об отставке правительства. «После избрания Президентом Украины Виктора Януковича такое развитие событий было вполне прогнозируемым сценарием, и теперь главный вопрос заключается в том, как скоро будет создана новая коалиция и правительство и насколько эффективной и слаженной будет их совместная работа», - подчеркнула аналитик.

С ее точкой зрения согласна экономист отдела инвестиционного консалтинга компании «Альтана Капитал» Яна Лаврик. По ее словам, конъюнктура на открытие украинских торгов 3 марта была умеренно позитивной. Мировые площадки третий день подряд показали рост. Рынок толкало вверх ослабление рисков скорого ужесточения кредитно-денежной политики США и Китая, а также рисков, связанных с суверенными долгами европейских государств. Цены на нефть в этот день выросли на 1,25-1,68%.

Как отметила экономист, на открытии торгов в среду индекс УБ демонстрировал отрицательную динамику в неопределенности дальнейшего движения – высокая волатильность в течение дня является характерной чертой отечественного рынка в последнее время. В середине дня на отскок индекса в положительную зону повлияла положительная динамика европейских индексов, которые выросли на заявлениях Кабинета министров Греции о сокращении дефицита бюджета. К концу 2010 года Греция планирует уменьшить бюджетный дефицит в отношении к ВВП страны на 4 процентных пункта - до 8,7% ВВП. В свою очередь, рейтинговое агентство Standard & Poor`s заявило о том, что оно менее пессимистично относительно Греции, чем финансовые рынки.

В четверг, 4 марта, появилась знаковая для инвесторов информация. Международный валютный фонд заявил о своей готовности к дальнейшему сотрудничеству с Украиной. Об этом сообщил постоянный представитель МВФ в Украине Макс Альер. При этом, по его словам, одним из важных условий дальнейшего сотрудничества МВФ с Украиной должно стать сокращение дефицита госбюджета в 2010 году, а также нормализация ситуации в финансовом и банковском секторах. М.Альер также отметил, что между руководством МВФ и Президентом Украины Виктором Януковичем уже состоялся телефонный разговор, в котором представители фонда заявили о своей готовности дальнейшего сотрудничества с Украиной.

По словам К.Литвина, на украинском фондовом рынке в четверг доминировал оптимизм, и акции продолжили восходящие тенденции, установив годичный рекорд при рекордных объемах торгов на Украинской бирже. Европейские рынки открылись с гэпом вниз, однако внутридневная динамика все же оказалась положительной, несмотря на укрепление доллара и снижение цен на промышленные металлы и нефть. На момент закрытия украинских торгов медь (-2%), никель (-2,8%), нефть (-0,9%) снизились на фиксации прибылей предыдущих дней на фоне укрепления американского доллара. Позитивная макростатистика с рынка труда США только прибавила рынку оптимизма. Объем торгов на УБ зафиксировал рекорд на уровне 83,5 млн. грн. Стратег отметил, что на данный момент рынок находится в очень перекупленном состоянии. По его мнению, такая ситуация не является устойчивой, особенно при снижающихся котировках на сырье.

Индекс ПФТС по итогам торгов 4 марта повысился на 1,98% – до 732,26 пункта. Общий объем торгов составил 290 млн. 177 тыс. грн. Индекс Украинской биржи по итогам торгов вырос на 2,13% – до 1872,28 пункта. Общий объем торгов составил 83 млн. 550 тыс. грн.

В пятницу, 5 марта, украинские площадки продемонстрировали очень значительный рост, вызванный, вероятно, полным совпадением внешнего и внутреннего позитива на новостном фронте, что является не таким уж частым в последнее время явлением.

Как подчеркнула И.Барабанова, в пятницу украинские фондовые рынки вслед за мировыми площадками показали рекордные темпы роста, причиной для которого послужил благоприятный новостной фон с глобальных рынков. Позитивного сентимента добавил выход оптимистичных статистических данных по росту промпроизводства в Германии, а также по рынку безработицы в США, данные по которому вышли лучше ожиданий.

Европейские рынки 5 марта также закрылись в плюсе в ожидании позитивного разрешения ситуации с долговой нагрузкой Греции, которая уже предприняла ряд мер по снижению дефицита бюджета путем введения ряда акцизов на табачные и алкогольные изделия.

Индекс ПФТС по итогам торгов в пятницу, 5 марта, повысился на 2,89% – до 753,44 пункта. Общий объем торгов составил 225 млн. 612,9 тыс. грн. Индекс Украинской биржи поднялся на 4,12% – до 1949,44 пункта. Общий объем торгов составил 87 млн. грн.

Из всего вышесказанного можно сделать вывод, что украинский рынок ценных бумаг при благоприятной конъюнктуре имеет значительный потенциал роста. И, вполне возможно, новостной фон подает сигналы об медленном, но уверенном окончании глобального экономического кризиса. При этом темпы роста фондового рынка Украины в последнее время опережают подъем западных индексов, что, в свою очередь, может вдохновить зарубежных инвесторов…

Олег Коберник (УНИАН)