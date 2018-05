Продать госакции Макеевского меткомбината не удалось

Объявленный Фондом государственного имущества (ФГИУ) конкурс по продаже 60,857% государственного пакета акций ОАО "Макеевский металлургический комбинат" не состоялся из-за отсутствия заявок.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе ФГИУ.

Начальная стоимость пакета акций составляла 481 млн. 793 тыс. грн.

В соответствии с фиксированными условиями конкурса, инвестор, в частности, должен погасить просроченную задолженность ОАО перед государством по кредитам, предоставленным под гарантии Кабинета министров Украины, которые составляют в общей сложности 136 млн. 70,8 тыс. евро, обеспечить погашение просроченной кредиторской задолженности предприятия на сумму 1 млрд. 303 млн. 901,7 тыс. грн., простроченной задолженности общества по кредитам, предоставленным "Проминвестбанком", в размере 1 млн. 174,2 тыс. грн.

Справка УНИАН. Основные средства ОАО «Макеевский металлургический комбинат» были переданы для формирования уставного капитала ЗАО «Макеевский металлургический завод» (ММЗ), учредителем которого выступило ЗАО “Макеевсталь”.

75,177% акций ЗАО «Макеевский металлургический завод» принадлежит ЗАО «Макеевсталь», 24,823% – ОАО «Макеевский меткомбинат».

24,99% акций ЗАО «Макеевсталь» принадлежит ООО «Металлург» – дочерней структуре ОАО «Макеевский меткомбинат», по 24,99% – компаниям Demionio Investments Ltd., Chamen Commercial Ltd. (Британские Виргинские острова) и Lafsol Holdings LLC (США). Компании Demionio Investments Ltd., Chamen Commercial Ltd. и Lafsol Holdings LLC (США) аффилированны с ООО «Смарт-груп» (г. Днепропетровск).

После объединения горно-металлургических активов ЗАО “Смарт-холдинг” и ЗАО “Систем Кэпитал Менеджмент” ММЗ вошел в дивизион стали и проката группы «Метинвест».