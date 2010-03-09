Американские фондовые индексы снижаются

Фьючерсы на американские фондовые индексы уменьшаются на торгах во вторник на фоне опасений инвесторов в связи с долговыми проблемами Греции, которые будут обсуждаться в ходе встречи премьер-министра Греции Йоргоса Папандреу с президентом США Бараком Обамой, а также в отсутствие свежей макроэкономической статистики, сообщает РИА Новости со ссылкой на Bloomberg. Мартовский фьючерс на индекс DJIA уменьшился на 0,3% - до 10505 пунктов. Фьючерс на индекс широкого рынка S&P 500 понизился на 0,4% - до 1132,3 пункта.

Фьючерс на индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ-100 в минусе на 0,3% - до 1882 пунктов. DJIA (Dow Jones Industrial Average, промышленный индекс Доу-Джонса) - средний показатель движения курсов акций 30 крупнейших промышленных корпораций. S&P 500 (Standard and Poor 500 Index) - индекс цен акций 500 крупнейших по рыночной капитализации компаний. NASDAQ (National Association of Securities Dealers Automated Quotation, автоматизированная система котировки Национальной ассоциации фондовых дилеров) - индекс высокотехнологичных компаний. Он рассчитывается на основании котировок обыкновенных акций всех компаний (резидентов США и иностранных), торгуемых во внебиржевой системе NASDAQ, взвешенных по рыночной капитализации. Индекс S&P 500 взлетел на 68% за год с момента понижения до 12-месячного минимума в 676,53 пункта по итогам торгов 9 марта 2009 года - это максимальное увеличение данного показателя со времен Великой депрессии.

Тем не менее, S&P 500 по-прежнему остается ниже максимального за текущий год показателя на 1% из-за опасений касательно способности отдельных стран Европы, в частности, Греции погасить свои долги, а также на фоне спекуляций, что Федеральной резервной системе США придется ограничить меры по поддержке экономики на фоне ее восстановления. "На акции в последнее время влияли неблагоприятные новости, от опасений по поводу цикла нормализации ставок до проблем с суверенными долгами стран еврозоны, - приводит агентство Bloomberg мнение стратега по фондовому рынку Commerzbank AG Гуннара Хамана (Gunnar Hamann). - Это привело к снижению оценочных коэффициентов до уровней, которые, на наш взгляд, соответствуют сценарию отсутствия роста прибылей (компаний -ред.)"Несмотря на первую годовщину "отскока" фондового рынка от минимальных отметок, зарегистрированных в марте прошлого года, снижение объема торгов, а также смешанное закрытие бирж США в понедельник могут свидетельствовать о том, что недавнее ралли на фондовом рынке затухает, считает аналитик IG Markets Бен Поттер (Ben Potter).

Долговые проблемы Греции, завершившей 2009 год с рекордным для стран еврозоны дефицитом бюджета 12,7% ВВП, продолжают оказывать негативное влияние на настроения инвесторов. На вторник запланирована встреча премьер-министра Греции с президентом США, а также с главой американского Минфина Тимоти Гайтнером. Ранее Папандреу посетил Берлин и Париж, где заручился поддержкой лидеров двух стран по мерам греческих властей, направленным на снижение госрасходов и увеличение доходов бюджета.