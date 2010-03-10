ЕC начинает борьбу с биржевыми спекулянтами

Вопрос о спекулянтах, наживающихся на ситуации на мировых экономических рынках, может быть внесен в повестку дня следующей встречи большой "двадцатки", сообщает ПРАЙМ-ТАСС.

Об этом заявил во вторник премьер-министр Греции Георгиос Папандреу по итогам переговоров в Белом доме с президентом США Бараком Обамой.

"Мы получили позитивную реакцию Барака Обамы по данному поводу, и этот вопрос будет включен в повестку дня большой "двадцатки", - сказал Г.Папандреу.

Эксперты напоминают, что следующий саммит двадцати ведущих стран мира пройдет в июне в Канаде, но министры финансов стран, входящих в эту структуру, соберутся вместе уже в апреле, когда в Вашингтоне пройдет весенняя сессия руководящих органов Всемирного Банка и МВФ.

"В последние несколько месяцев мы стали жертвами спекулянтов", - обрисовал ситуацию в своей стране Г.Папандреу. По его словам, "Обама заверил, что оценивает данный вопрос как весьма важный, и что США будут работать в этом направлении".

ЕК объявляет борьбу биржевым спекулянтам

Эту инициативу поддержали ФРГ, Франция, Греция и Люксембург, которые также призвали страны G20 принять меры, ограничивающие масштабы спекулятивных сделок, от которых страдает государство.

Инициатива ФРГ и Франции, в частности, предусматривает ограничение или даже полный запрет на торговлю рядом ценных бумаг. Ее поддержали также глава Еврогруппы и премьер-министр Люксембурга Жан-Клод Юнкер и глава правительства Греции Георгиос Папандреу.

Четыре страны призвали запретить продажу акций без покрытия, установить контроль над торговлей биржевыми ценными бумагами, страхующими риски кредиторов, иначе называемые кредитными дефолтными свопами (CDS), и ограничить практику внебиржевых сделок, сообщает агентство dpa. По мнению авторов проекта, именно подобные операции и спровоцировали кризис в Греции.

Как заявили представители правительства в Берлине и Париже, федеральный канцлер ФРГ Ангела Меркель (Angela Merkel) и президент Франции Николя Саркози направили в адрес председателя Еврокомиссии Жозе Мануэла Баррозу письмо с предложением поддержать инициативу.

Баррозу хочет проверить целесообразность инициативы

В ответ на письмо Жозе Мануэл Баррозу заявил, что нельзя допустить дальнейшего распространения кризиса, подобного тому, в котором оказалась Греция. Одной из причин разразившегося кризиса считают торговлю CDS. По словам председателя Еврокомиссии, сделки с CDS не спровоцировали напрямую кризис в Греции, однако ускорили его начало. "Это показывает необходимость фундаментальной реформы деривативного рынка", - добавил Баррозу.

Вместе с тем он скептически отозвался о действенности полного запрета на торговлю рядом ценных бумаг. Как заявил глава Еврокомиссии, кризис в Греции был вызван не спекуляциями с ценными бумагами, а высоким уровнем государственных расходов, сообщает AFP.

Как пишет Süddeutsche Zeitung, если данную инициативу не поддержат другие страны G20, а также США и Китай, Меркель, Саркози, Юнкер и Папандреу готовы действовать в одиночку. "Мы не можем постоянно ждать, пока на борт взойдет последний член команды", - цитирует газета высказывание источника, близкого к переговорным кругам.