«VAB Банк» начал процедуру реструктуризации еврооблигаций

«VAB Банк» начал процедуру реструктуризации выпуска еврооблигаций объемом 125 млн. долл., срок погашения которых наступает в июне 2010 года.

Об этом УНИАН сообщили в банке.

По информации банка, предложение о реструктуризации предусматривает продление срока обращения облигаций до июня 2014 года, повышение купонной ставки с 10,125% до 10,5%, квартальную выплату процентного дохода вместо полугодовой и частичное погашение еврооблигаций в размере 10% от суммы долга 14 июня 2010 года.

Также сообщается, что кворум для принятия решения составляет 2/3 держателей, из которых 75% должны проголосовать за решение; срок голосования истекает 19 марта т.г. Собрание собственников еврооблигаций «VAB Банка» состоится 22 марта 2010 года.

Справка УНИАН. Всеукраинский акционерный банк («VAB Банк») на финансовом рынке Украины работает с 1992 года. С октября 2006 года входит в универсальную финансовую группу VAB Group.

На 1 января 2010 года активы банка составляли 7 млрд. 258 млн. 175 тыс. грн., обязательства – 6 млрд. 585 млн. 984 тыс. грн., собственный капитал – 672 млн. 190 тыс. грн., уставный капитал – 542 млн. 638 тыс. грн.

По итогам 2009 года чистый убыток «VAB Банка» составил 381,738 млн. грн.