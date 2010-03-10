Украинский фондовый рынок вырос довольно значительно

Индекс ПФТС по итогам торгов в среду, 10 марта, повысился на 2,42% – до 801,08 пункта.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе ПФТС.

Согласно сообщению, общий объем торгов на ПФТС составил 48 млн. 732 тыс. грн.

Индекс Украинской биржи по итогам сегодняшних торгов повысился на 2,39% – до 2070,87 пункта. Общий объем торгов составил 100 млн. 255 тыс. грн.