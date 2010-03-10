Эксперт: покупатели сегодня вновь проявили рекордную активность
На украинском фондовом рынке
Торги на украинских фондовых площадках сегодня вновь сопровождались рекордной активностью покупателей и, как следствие, ощутимым приростом фондовых индикаторов.
Об этом сообщил в интервью агентству УНИАН экономист отдела инвестиционного консалтинга компании «Альтана Капитал» Александр КУШНАРЕВ.
По его мнению, «учитывая, что в настоящее время отсутствуют фундаментальные причины для столь бурного роста, такая динамика выглядит нелогичной». Выходящая макроэкономическая статистика носит противоречивый характер, что вызывает озабоченность крупных зарубежных инвесторов и проявляется в неуверенном движении мировых фондовых индексов. На этом фоне укрепление украинских индексов скорее связано с позитивной оценкой происходящих в стране процессов со стороны крупных иностранных инвесторов.
Похоже, считает экономист, «мы наблюдаем за волной возвращения капитала, уходившего из страны в конце 2007- начале 2008 года». Он предполагает, что данная тенденция сохранится на протяжении небольшого промежутка времени, после чего последует откат рынка на 15-20%. Должно повториться движение, аналогичное 2005 году, когда после вступления на должность Президента Виктора ЮЩЕНКО рынок рос, но, насытившись откатился на 15-25%.
А.КУШНАРЕВ сообщил, что сегодняшнее открытие торгов на УБ прошло в положительной зоне, несмотря на то, что ведущие мировые индексы накануне продемонстрировали разнонаправленную динамику (большинство из них оказались в минусе). В первые минуты торговой сессии индекс УБ поднялся в район 2075 пунктов, а к полудню приблизился к значению 2100 пунктов.
По словам экономиста, негативные данные по промышленному производству Великобритании и ВВП Италии, оказавшиеся хуже ожиданий, а также препятствие в виде очередного технического уровня сопротивления, развернули рынок вниз. В результате к середине дня индекс УБ откатился к отметке в 2050 пунктов, после чего на бирже возобладало боковое движение, а активность игроков стихла.
Как отметил А.КУШНАРЕВ, ближе к концу сегодняшней сессии под влиянием заявлений о том, что Евросоюз не допустит дефолта Греции, Португалии и Испании, покупатели вновь активизировались. Это позволило Украинской бирже установить очередной рекорд по объемам торгов, впервые преодолев планку в 100 млн. грн. На фоне рекордных покупок,котировки большинства эмитентов сегодня продемонстрировали значительный рост. Наиболее привлекательными оказались бумаги металлургических предприятий, коксохимзаводов, энергетических компаний, а также концерна «Стирол».
По информации экономиста, в пятерку сегодняшних лидеров по объемам торгов вошли бумаги Авдеевского КХЗ (16,47 млн. грн.), Азовстали (10,79 млн. грн.), Енакиевского метзавода (7,01 млн. грн.), Алчевского меткомбината (6,49 млн. грн.) и банка «Форум» (5,21 млн. грн.). Хуже рынка выглядел банковский сектор. В частности, акции банка «Форум» упали на 2,47%.
Как сообщал УНИАН, индекс ПФТС по итогам торгов в среду, 10 марта, повысился на 2,42% – до 801,08 пункта. Общий объем торгов составил 48 млн. 732 тыс. грн.
Индекс Украинской биржи вырос на 2,39% – до 2070,87 пункта. Общий объем торгов составил 100 млн. 255 тыс. грн.