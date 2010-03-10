Эксперт: покупатели сегодня вновь проявили рекордную активность

Торги на украинских фондовых площадках сегодня вновь сопровождались рекордной активностью покупателей и, как следствие, ощутимым приростом фондовых индикаторов.

Об этом сообщил в интервью агентству УНИАН экономист отдела инвестиционного консалтинга компании «Альтана Капитал» Александр КУШНАРЕВ.

По его мнению, «учитывая, что в настоящее время отсутствуют фундаментальные причины для столь бурного роста, такая динамика выглядит нелогичной». Выходящая макроэкономическая статистика носит противоречивый характер, что вызывает озабоченность крупных зарубежных инвесторов и проявляется в неуверенном движении мировых фондовых индексов. На этом фоне укрепление украинских индексов скорее связано с позитивной оценкой происходящих в стране процессов со стороны крупных иностранных инвесторов.

Похоже, считает экономист, «мы наблюдаем за волной возвращения капитала, уходившего из страны в конце 2007- начале 2008 года». Он предполагает, что данная тенденция сохранится на протяжении небольшого промежутка времени, после чего последует откат рынка на 15-20%. Должно повториться движение, аналогичное 2005 году, когда после вступления на должность Президента Виктора ЮЩЕНКО рынок рос, но, насытившись откатился на 15-25%.

А.КУШНАРЕВ сообщил, что сегодняшнее открытие торгов на УБ прошло в положительной зоне, несмотря на то, что ведущие мировые индексы накануне продемонстрировали разнонаправленную динамику (большинство из них оказались в минусе). В первые минуты торговой сессии индекс УБ поднялся в район 2075 пунктов, а к полудню приблизился к значению 2100 пунктов.

По словам экономиста, негативные данные по промышленному производству Великобритании и ВВП Италии, оказавшиеся хуже ожиданий, а также препятствие в виде очередного технического уровня сопротивления, развернули рынок вниз. В результате к середине дня индекс УБ откатился к отметке в 2050 пунктов, после чего на бирже возобладало боковое движение, а активность игроков стихла.

Как отметил А.КУШНАРЕВ, ближе к концу сегодняшней сессии под влиянием заявлений о том, что Евросоюз не допустит дефолта Греции, Португалии и Испании, покупатели вновь активизировались. Это позволило Украинской бирже установить очередной рекорд по объемам торгов, впервые преодолев планку в 100 млн. грн. На фоне рекордных покупок,котировки большинства эмитентов сегодня продемонстрировали значительный рост. Наиболее привлекательными оказались бумаги металлургических предприятий, коксохимзаводов, энергетических компаний, а также концерна «Стирол».

По информации экономиста, в пятерку сегодняшних лидеров по объемам торгов вошли бумаги Авдеевского КХЗ (16,47 млн. грн.), Азовстали (10,79 млн. грн.), Енакиевского метзавода (7,01 млн. грн.), Алчевского меткомбината (6,49 млн. грн.) и банка «Форум» (5,21 млн. грн.). Хуже рынка выглядел банковский сектор. В частности, акции банка «Форум» упали на 2,47%.

Как сообщал УНИАН, индекс ПФТС по итогам торгов в среду, 10 марта, повысился на 2,42% – до 801,08 пункта. Общий объем торгов составил 48 млн. 732 тыс. грн.

Индекс Украинской биржи вырос на 2,39% – до 2070,87 пункта. Общий объем торгов составил 100 млн. 255 тыс. грн.