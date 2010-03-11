Польский фондовый рынок открылся падением
10:57, 11 марта 2010Фондовый рынок
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Начало сегодняшних торгов
Главный индекс Варшавской фондовой биржи WIG20 начал четверг небольшим минусом.
Как передает корреспондент УНИАН в Польше, на открытии торгов индекс снизился до 2408,98 пункта со вчерашнего закрытия на уровне 2412,18 пункта.
В первые минуты торгов падение котировок "голубых фишек" продолжилось, достигнув уровня 0,3% ниже закрытия среды.
Как сообщал УНИАН, WIG20 вырос в среду на 0,76%.
Справка УНИАН. WIG20 после рекордного ралли на прошлой неделе, которое продолжилось в понедельник, во вторник просел на 0,5%.
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