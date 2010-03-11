Минфин проведет размещение ОВГЗ

Министерство финансов Украины проведет сегодня размещение облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ).

Об этом говорится в сообщении Минфина, текстом которого располагает УНИАН.

К размещению будут предложены бумаги со сроком погашения 26 сентября 2012 года.

Как сообщал УНИАН, за январь-февраль 2010 года Министерство финансов Украины осуществило размещение ОВГЗ (с учетом бумаг, выпущенных для докапитализации) на общую сумму 6 млрд. 832,09 млн. грн.

На протяжении 2009 года Минфин Украины разместил ОВГЗ на общую сумму 74,533 млрд. грн.