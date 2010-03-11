Эксперт: украинский рынок евробондов в среду активно рос

Украинский рынок евробондов в среду, 10 марта, активно рос на волне высокого спроса, наравне с другими долговыми бумагами.

Об этом в комментарии агентству УНИАН сообщил старший аналитик инвестиционной компании Phoenix Capital Андрей НЕСТЕРУК.

По его информации, наиболее торгуемыми вчера были евробонды «Нефтогаза», сделки по которому проходили по цене выше номинала. Продавцов суверенных евробондов сейчас на рынке практически нет, и несмотря на небольшое повышение цены, объемы остались незначительными. Корпоративные бумаги показали аналогичную динамику, а муниципальные бумаги Киева в среду замедлили рост, наткнувшись на уровень сопротивления, и закрылись снижением котировок.

Кроме того, отметил аналитик, на иностранных рынках акций 10 марта пользовались спросом бумаги «Кернел», которые повысились на 3,2%. Подросли на 1,1% акции «Астарты», несмотря на падение мировых цен на сахар. Бумаги «Агротона» вчера остались без изменений. Инвесторы в среду активно продавали акции девелоперской компании DUPD, которые просели на 5,9% на больших объемах продаж.