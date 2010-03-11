Эксперт: украинский фондовый рынок установил новые максимумы

Украинский фондовый рынок в ходе вчерашних торгов установил новые максимумы на рекордных объемах.

Об этом сообщил в комментарии агентству УНИАН стратег компании Astrum Investment Management Константин ЛИТВИН.

По его словам, «украинский рынок ценных бумаг в среду продолжил уверенно расти шестую торговую сессию подряд на фоне боковой динамики европейских бирж». На европейских площадках вчера не наблюдалось существенной активности при отсутствии драйверов роста или падения.

Тем не менее, подчеркнул стратег, украинский фондовый рынок в среду продолжил бурный рост на фоне стремительного роста котировок компаний металлургической и коксохимической отраслей. Лидерами вчерашних торгов стали акции концерна «Стирол» (+10%), а также Алчевского меткомбината (+8%). При этом третий день подряд снижались котировки банка «Форум» (-2,5%).

Как сообщал УНИАН, индекс ПФТС по итогам торгов в среду, 10 марта, повысился на 2,42% – до 801,08 пункта. Общий объем торгов составил 48 млн. 732 тыс. грн.

Индекс Украинской биржи вырос на 2,39% – до 2070,87 пункта. Общий объем торгов составил 100 млн. 255 тыс. грн.