Эксперт: фондовые рынки США и Европы закрылись в плюсе

Фондовые рынки США и Европы в среду, 10 марта, закрылись «в плюсе» благодаря уверенному росту американских индексов в первой половине дня.

Об этом сообщил в комментарии агентству УНИАН стратег компании Astrum Investment Management Константин ЛИТВИН.

По его словам, до открытия американских торгов европейские рынки вчера двигались в боковом направлении без существенной активности из-за отсутствия катализаторов движения. В Германии вышла статистика по уровню цен потребителей, показавшая ускорение инфляции в феврале до 0,4%. В Великобритании промышленное производство в январе снизилось на 0,4%, что оказалось хуже рыночных ожиданий роста на 0,2%. Однако эти данные не отразились на динамике европейских торгов.

Как отметил К.ЛИТВИН, в США оптовые запасы в январе снизились на 0,2% после снижения в декабре на 1%. Снижение запасов произошло на фоне роста продаж на 1,3% в феврале, а рост наблюдается девятый месяц подряд. Если такая тенденция продолжится, то компании будут вынуждены пополнить запасы, что приведет к увеличению заказов и, соответственно, росту экономической активности. Эти данные задали рост американских площадок в первой половине вчерашнего дня, что также позитивно отразилось на европейских индексах.

Стратег сообщил, что по итогам торгов среды индекс DJIA закрылся без изменений на уровне 10567 пунктов, а индекс S&P 500 вырос на 0,45% до 1145 пунктов. Европейские площадки закрылись уверенным ростом: индекс DAX увеличился на 0,9% до 5 936 пунктов, индекс DJ Stoxx 600 подрос на 0,6% до 258 пунктов.

К.ЛИТВИН добавил, что в Китае объемы кредитования в феврале снизились на 50% - с 200 млрд. долл. до 100 млрд. долл. в результате повышения центробанком ставки резервирования, а также из-за китайских новогодних праздников. Учитывая ускорение инфляционных процессов в стране (2,7% в феврале), правительство будет вынуждено начать повышать учетную ставку для сдерживания роста инфляции. Это может негативно отразиться на фондовых рынках, прогнозирует стратег.